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أزمة طحين تلوح في الأفق؟

14 - مارس - 2022
الطحين

الطحين

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أعلن اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان، في بيان، ان الصعوبات والمشاكل تزداد علينا كل يوم، بدءا من انقطاع الكهرباء وأسعار المحروقات ولا سيما مادة المازوت وكلفة والمواد الداخلة في صناعة الرغيف، ويطل علينا موضوع انخفاض حجم تسليمات الطحين الذي بدأ يقل عما كان عليه خلال الاسبوع الماضي”.

واشار الى ان “أسباب النقص في مادة الطحين تعود الى عدم تسديد مصرف لبنان ثمن القمح المستورد الامر الذي أدى الى توقف عدد من المطاحن عن انتاج الطحين، وبالتالي الى تقليص حجم الكميات المسلمة الى الافران والمخابز من المطاحن التي تعمل والتي تؤمن بدورها الرغيف وفق المستطاع”.

وسأل الاتحاد: “لماذا يتأخر مصرف لبنان في تسديد ثمن القمح المستورد، وماذا سيفعل المسؤولون امام المشكلة المستجدة، واين اللجنة الوزارية المكلفة بالملف الاقتصادي والمعيشي؟”.

واكد “ان المخابز والافران لا يمكنها الاستمرار في ظل عدم الاستقرار في توفير الطحين والصعوبات الاخرى التي تتراكم يوما بعد يوم”، متسائلا: “ألم يحن الوقت لايجاد الحلول الناجعة لكل هذه المشاكل التي تبدأ يتسديد ثمن بواخر القمح التي أمكن إخراجها من اوكرانيا بالسرعة اللازمة قبل ان يعمد المصدرون الى تحويلها الى بلدان اخرى وبيعها بأسعار أعلى؟”.

وختم البيان: “ان اتحاد نقابات المخابز والافران في لبنان يؤكد ضرورة تسريع المخارج والحلول لهذه الازمة قبل فوات الآوان واستفحال الازمة التي نحن بغنى عنها في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد”.

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