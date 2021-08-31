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أزمة طحين تلوح في الأفق؟

31 - أغسطس - 2021
آخر تحديث: 31 - أغسطس - 2021 12:20 مساءً
مستودع لتخزين الطحين

مستودع لتخزين الطحين

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أعلن تجمع المطاحن في لبنان عن فقدان مادة المازوت، والتي بدأت تهدد المطاحن بالتوقف القسري عن الانتاج، الامر الذي قد يؤدي الى ازمة طحين.

واشار التجمع في بيان انه “على الرغم من المساعي التي بذلها وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمه وتجمع المطاحن مع المعنيين لتامين حاجة المطاحن والافران من هذه المادة الا ان الاتصالات لم تسفر لغاية اليوم عن نتائج ايجابية.”

وناشد “المسؤولين المعنيين للعمل بسرعة قبل فوات الاوان لان المخزون من المازوت لدى كل المطاحن انتهى وقد تتوقف عن العمل تدريجيا اعتبارا من اليوم على الاكثر، علما ان المطاحن لم تتسلم منذ عشرة ايام لغاية اليوم الكميات اللازمة من هذه المادة على الرغم من الوعود التي قطعت لها.”

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