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أزمة محروقات قبل رفع الأسعار… أبو شقرا: مخزون المحطات لا يستوعب الطلب

منذ 17 ساعة
محروقات

محروقات

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تشهد محطات المحروقات زحمة منذ الصباح الباكر من قبل المواطنين لتعبئة البنزين لمحركات سياراتهم.

وأوضح نقيب موزعي المحروقات فادي أبو شقرا لـ”النهار” أنّه “بسبب تأخر مصرف لبنان في فتح الإعتمادات، هناك شح من قبل بعض الشركات في توزيع المحروقات”.

وأضاف أنّ “بعض المحطات مخزونها لا يستوعب طلب تهافت المواطنين الخائفين من تدحرج الأوضاع في البلاد”.

وبحسب المعلومات فإنّ بعض المحطات لا تبيع بأكثر من 20 ألف ليرة من البنزين، وتعتبر بعض الأوساط أنّها تنتظر يوم الأربعاء بحيث سيرتفع سعر الوقود أكثر.

وتتجه أسعار المحروقات إلى الارتفاع عالمياً، وذلك يؤثر على لبنان الذي يعاني أصلاً من صعود سعر صرف الدولار مقابل الليرة، الأمر الذي ينعكس على أسعار السلع المستوردة.

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