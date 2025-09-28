الأحد 6 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 28 سبتمبر 2025 |
أسابيع حرجة... والعين على موقف سلام

منذ 38 دقيقة
رئيس الحكومة نواف سلام

جريدة الانباء الالكترونية
يعيش البلد أسابيع حرجة مع تصاعد وتيرة الضغوط الدولية عليه للدفع نحو تنفيذ قرار حصر السلاح، في حين يتصلّب موقف حزب الله أكثر، مدعوماً بقرار إيراني بالعودة إلى الساحة اللبنانية من بوابة إعادة تعويم “الحزب” كورقة لا يزال يعتبرها رابحة على طاولة المفاوضات.

المواجهة بين “الحزب” والحكومة قد لا تنتهي عند مشهد الروشة، في حين تتجه الأنظار، وفق معلومات جريدة “الأنباء” الالكترونية، إلى موقف رئيس الحكومة نواف سلام مطلع الأسبوع، حيث لا مواعيد على جدول أعمال السراي يوم الاثنين، بحجة التزام سلام بالجلسة التشريعية المرتقبة.

إلا أن المعلومات تؤكد أن رئيس الحكومة مصرّ على إعادة الاعتبار للقرار الرسمي الذي كُسر يوم الجمعة.

