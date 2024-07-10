الخميس 4 محرم 1446 ﻫ - 11 يوليو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أساتذة التعليم الثانوي في لبنان يتوقفون عن تصحيح الامتحانات.. ما الأسباب؟

منذ 13 ساعة
الامتحانات الرسمية للثانوية العامة

الامتحانات الرسمية للثانوية العامة

A A A
طباعة المقال

توقف أساتذة التعليم الرسمي الثانوي في لبنان عن تصحيح الامتحانات الرسمية اعتراضاً على عدم إصدار وزير التربية قرارا يحدد بموجبه بدلات التصحيح والمراقبة.

وأفادت مندوبة” الوكالة الوطنية للغعلام” بأن اساتذة التعليم الرسمي الثانوي (متعاقدون وملاك) نفذوا اعتصاما في مراكز التصحيح كافة، وتوقفوا عن أعمال تصحيح الامتحانات الرسمية، اعتراضاً على عدم اصدار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي قرارا يحدد بموجبه بدلات التصحيح والمراقبة التي” تليق بتضحيات وجهود الأساتذة”، كما أعلنوا في بيان.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

المزيد من أخبار لبنان

وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض
هل سيدخل لبنان في عتمة شاملة؟ وزير الطاقة والمياه يُجيب
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي
اتصال بين ميقاتي ونظيره العراقي.. ماذا تم بحثه؟
النائب فؤاد مخزومي
كيف علّق المخزومي على لقائه مع سفير بريطانيا؟

الأكثر قراءة

كيف ردّ الحزب على اغتيال مرافق نصرالله السابق؟
ارتفاع درجات الحرارة
مدينة عربية تعطل المدارس بسبب وصول الحرارة إلى 50 درجة مئوية!
اليكم فوائد عصير الشمندر.. ستدهشكم!