أساتذة التعليم الثانوي في لبنان يتوقفون عن تصحيح الامتحانات.. ما الأسباب؟

توقف أساتذة التعليم الرسمي الثانوي في لبنان عن تصحيح الامتحانات الرسمية اعتراضاً على عدم إصدار وزير التربية قرارا يحدد بموجبه بدلات التصحيح والمراقبة.

وأفادت مندوبة” الوكالة الوطنية للغعلام” بأن اساتذة التعليم الرسمي الثانوي (متعاقدون وملاك) نفذوا اعتصاما في مراكز التصحيح كافة، وتوقفوا عن أعمال تصحيح الامتحانات الرسمية، اعتراضاً على عدم اصدار وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال عباس الحلبي قرارا يحدد بموجبه بدلات التصحيح والمراقبة التي” تليق بتضحيات وجهود الأساتذة”، كما أعلنوا في بيان.