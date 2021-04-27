أساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين: نحن تربويون ولسنا متسولين

دعت لجنة اساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين في بيان إلى”الإعتصام أمام وزارة التربية يوم الخميس المقبل الحادية عشرة للمطالبة بحقوق الأساتذة”.

وأضافت: “بتنا اليوم أمام عوائق من جديد متمثلة بطعنة صديق وغدر حليف وظلم مسؤول وفساد سلطة، كان لا بد من إعادة إحياء النفير من جديد فالذل الذي أصابنا بات كالجمر على الحديد. كل الأساتذة مستعدون للتضحية في سبيل دولة تحترم التربية وتقدر التربويين وتدرك أنهم عماد الوطن ونهضة المجتمع، لكن عندما يتم التعاطي معنا باستهتار واستحقار وتهميش حيث تهدر حقوقنا بتعميم فارغ أو بيان مجحف”.

وختمت: “يأتي من يطلب منا التعليم وبالمجان، مديرون وأساتذة ومرشدون انتظروا مستحقاتهم منذ أكثر من 15 شهرا، لتخرج أبواقهم علينا معلنة قدوم المساعدات العينية. ألا تبت مساعيكم ومساعداتكم يا أهل السلطة نحن تربويون ولسنا متسولين لتهدونا المساعدات، نريد حقنا وليس أكثر من ذلك ولا أقل”.