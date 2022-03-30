أساتذة اللبنانية يعتصمون تزامنًا مع جلسة مجلس الوزراء

اعتصم الأساتذة المتفرغون والمتعاقدون ورابطة المدربين في الجامعة اللبنانية، عند مفرق القصر الجمهوري، تزامنا مع إنعقاد جلسة مجلس الوزراء للمطالبة بـ”إقرار ملف التفرغ والبت بملف الجامعة اللبنانية المتعلق بالعمداء والملاك”، وسط إجراءات أمنية.

واشتبك المعتصمون مع القوى الأمنية بعد محاولتهم قطع الطريق المؤدية إلى القصر الجمهوري في بعبدا.

واشار الدكتور مجتبى مرتضى المتحدث باسم الأساتذة المتفرغين في اللبنانية الى “أن القضية ليست مطلبا ماديا ولا معنويا، بل الجامعة اللبنانية تحتضر، فأين أنتم؟ إنها الفرصة الأخيرة لكم لتنصفوا الجامعة اللبنانية وتقروا الملفات الأربعة الجاهزة لديكم: ملف العمداء، دخول الأساتذة المتفرغين الملاك، دخول الأساتذة المتعاقدين إلى التفرغ، وتسوية أمور المدربين وانصافهم”.

وأضاف: “كنا أخذنا وعدا من وزير التربية بأن يطرح الموضوع من خارج جدول الأعمال، نأمل أن يستجاب لطلبه، وليتحمل كل شخص مسؤوليته، فالأمر لم يعد يحتمل، والعام الجامعي اصبح في خطر حقيقي”.

الدكتورة نتالي شاهين تحدثت باسم الأساتذة المتعاقدين في الساعة في اللبنانية ولفتت إلى أن “ملف التفرغ موجود منذ أسابيع في عهدة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولم يدرج على جدول أعمال أي من الجلسات الوزارية، فالأطراف الحكومية تكتفي بإطلاق تصريحات إعلامية من دون أن تكشف عن أسباب تجاهل التفرغ”.

كما ناشدت رئيس الجمهورية ميشال عون التدخل لإنقاذ الجامعة من تداعيات الاستمرار في حجب التفرغ. وكذلك، ناشدت رئيس مجلس النواب نبيه بري استخدام كل الوسائل الممكنة للضغط باتجاه التفرغ ومنع تكريس التعاقد بالساعة الذي يعد مخالفة للمادة 5 من قانون تنظيم عمل الهيئة التعليمية.

كما طالبت رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بضرورة إدراج ملف التفرغ على جدول أعمال الجلسة الحكومية المقبلة لتنكشف أسباب التأجيل والتعطيل.