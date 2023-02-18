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أساتذة المهني: مستمرون بالإضراب حتى هذا التاريخ!

منذ 11 دقيقة
المدارس

المدارس

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اجتمعت الهيئة الادارية لرابطة الأساتذة في التعليم المهني والتقني عبر تطبيق “زوم”، لمناقشة المستجدات أهمها مصير الإضراب وفقا للتفويض الذي منحها إياه المندوبون الزملاء.

وقالت في بيان: “لما كان مصير المطالب حتى تاريخه في ثبات تام، بحيث ان المعنيين لم يحركوا ساكنا بعد. بناء عليه تعلن الرابطة الاستمرار في الإضراب حتى الأحد ٢٦ الحالي، على ان تبقى اجتماعاتها مفتوحة لمناقشة أي أمر طارئ”.

وختمت: “تؤكد الرابطة وحدة الموقف مع باقي الروابط لما فيه من مصير واحد وهموم مشتركة، وتشدد على أهمية الوقوف جنبا الى جنب لتحقيق المطالب المنادى بها والتي أصبحت معلومة لدى الجميع”.

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