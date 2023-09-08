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أسامة سعد: أطراف سياسية لبنانية تغطّي الجماعات المسلحة في عين الحلوة

منذ 42 دقيقة
أسامة سعد

أسامة سعد

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أكّد النائب أسامة سعد أنّ “هناك التزامًا كاملًا بوقف إطلاق النار في مخيم عين الحلوة”، آملًا بأن يستمر ذلك.

وقال سعد: “بذلنا جهوداً منذ ليل أمس الخميس لوقف إطلاق النار وتثبيته آملين أن يستمر هذا الواقع”.

وأشار سعد عبر الـmtv إلى أنّ “هناك جماعات مسلّحة موجودة في التعمير وحي الطوارئ وهي تتسبب بكل ما يحصل داخل المخيم وتهديد الأمن الوطني”.

وطالب سعد “بتشكيل قوة فلسطينية أمنية مشتركة لتثبيت وقف إطلاق النار وتسليم قتلة العرموشي ورفاقه”.

وتابع: “نخشى من أن يكون هناك تغطية من أطراف سياسية لبنانية وفلسطينية للجماعات المسلحة في مخيم عين الحلوة”.

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