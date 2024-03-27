أسامة سعد التقى وفد اللقاء الوطني للإنقاذ: لضرورة الحوار والتنسيق بين القوى الوطنية

استقبل الأمين العام لـ “التنظيم الشعبي الناصري”، النائب الدكتور أسامة سعد، وفداً من “اللقاء الوطني للانقاذ”، ضم: محمد حشيشو، أمين صالح، محمد أرناؤوط، ورياض صوما، في حضور عضو الأمانة السياسية في التنظيم مصباح الزين.

وخلال اللقاء عرض سعد لموقف التنظيم من التحديات الراهنة، كما عرض الوفد طبيعة المبادرة التي حملها ومضمونها لتجاوز حالة التشرذم التي يعاني منها الوطن والقوى الوطنية العروبية والتقدمية.

وجرى الاتفاق على متابعة الحوار المنفتح والتنسيق التدريجي لتجاوز الواقع الراهن في وجه فشل سياسات الطبقة الحاكمة، وتعزيز الصمود الوطني،عبر استعادة الحد الأدنى من التنسيق بين القوى والتيارات الوطنية.

وخلص اللقاء الى ضرورة متابعة النقاش لاحقا وبصورة منتظمة وصولا الى حوار يجمع بين مختلف القوى الوطنية المستعدة للمشاركة به.