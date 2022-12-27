أسامة سعد: فساد بيئي ومالي وأخلاقي

غرد النائب أسامة سعد عبر حسابه على “تويتر” وكتب: “رفع أكوام النفايات حصريا لمن يدفع. تدفع الجهة الراعية “sponsor” بدل النقل وتعلن عن إنجاز المهمة. تنقل الأكوام “delivery” لتكدس في المزبلة التي أنشئت في سينيق بلا معالجة. يفوتر الطن بمئة دولار لمصلحة ما سمي “معمل نفايات”. فساد بيئي ومالي وأخلاقي هَلاَّ نردعه؟”.

وكان أعلن المكتب الاعلامي لوزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين سابقاً أنه “نشر في العدد 53 من الجريدة الرسمية تاريخ 8/12/2022، التعميم رقم 4/1 تاريخ 17/11/2022 الصادر عن وزارة البيئة بشأن دفاتر الشروط النموذجية لعملية كنس وجمع النفايات الصلبة، والتي اعدّتها الوزارة بالتنسيق مع مجلس الإنماء والإعمار، وهي عبارة عن مجلّدين:

– المجلّد رقم 1: نطاق المشروع (63 صفحة)

– المجلّد رقم 2: متطلّبات – جداول – نماذج (16 صفحة)

وذلك للاستئناس بها من قبل البلديّات واتحاداتها والقائمقامين والمحافظين في إطار جهودهم لتحسين إدارة النفايات الصلبة على الصعيد المحلّي، تطبيقاً للامركزية ومبدأ الحلول التي نصّت عليها المادة 9 من القانون 80/2018 حول الإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة. مع الإشارة إلى أنّ هذا التعميم لا يحلّ بأي شكل من الأشكال مكان الرقابة السابقة و/أو اللاحقة لديوان المحاسبة وفق القوانين والأنظمة المرعيّة.