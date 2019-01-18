أسباب الاعتذارات عن حضور القمة

علمت “الجمهورية” انّ اسباب تدحرج سلسلة الاعتذارات عن حضور القمة العربية الاقتصادية في بيروت، تكمن في أن الدول العربية، ولاسيما منها الخليجية، تعتبر لبنان في المحور السوري ـ الإيراني، وهناك مخاوف من التهديدات الامنية التي صدرت الاسبوع الماضي عن عدد من المسؤولين اللبنانيين، وكذلك الحوادث التي حصلت حيال الدولة الليبية وإنزال عَلمها.

وذكرت مصادر ديبلوماسية عبر “الجمهورية” انه غداة هذه الحادثة حصلت مشاورات بين عدد من الرؤساء والملوك العرب، وتقرّر في ضوئها عدم حضور القمة.

ويُضاف الى هذه الاسباب، معلومات وردت الى الدول العربية الفاعلة ومفادها أنّ لبنان يسعى الى إقناع الجامعة العربية بإعادة سوريا اليها لكي تدعو الدولة اللبنانية النظام السوري الى حضور القمة.

المصدر الجمهورية