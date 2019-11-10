“أسبوع العصيان”.. الثوار يعلنون الثلاثاء إضراب عام وقطع لجميع الطرقات في لبنان

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أعلن الثوار في ساحة الشهداء يوم الثلاثاء اضرابا عاما شاملا في مختلف الجامعات والمدارس اللبنانية ويطلقون على هذا الاسبوع اسم “أسبوع العصيان”.

ودعت نقابة المهن الحرة إلى إضراب عام الثلثاء المقبل لمنع النواب من إقرار قانون العفو العام.

لمتظاهرون في صيدا بدورهم اعلنوا الاضراب العام يوم الثلاثاء استنكارا لعقد الجلسة التشريعية في مجلس النواب.

هذا وأعلن الطلاب الثوار في صيدا إضرابهم العام يوم الثلاثاء واستئناف دروسهم يوم الأربعاء ومواصلة تحركهم في ساحات الثورة يوميا بعد الظهر.

الثوار في البقاع أكدوا من جهتهم انهم سيلتزمون بدعوات الاضراب العام يوم الثلاثاء.

الى ذلك، تتجمع حشود من أهالي المتن وطلاب عدد من مدارس وجامعات المنطقة، في ساحة الجديدة، وهم يرفعون الأعلام الوطنية ويطلقون الهتافات المطالبة بمحاسبة الفاسدين، وسط مطالبات بالاضراب العام بعد غد الثلاثاء، وتنظيم تظاهرات ل”تعطيل” الجلسة التشريعية لمجلس النواب.

وكان جدول أعمال “الثورة التشريعيّة” التي حدّدها رئيس مجلس النواب نبيه بري، يوم الثلاثاء المقبل، في حال إنعقاد الجلسة،قد أثار الكثير من الاعتراضات، خصوصاً ما يتعلق منها باقتراح القانون المعجل المكرر، المتعلق بالعفو العام، والموقع من نائبي كتلة ” التنمية والتحرير” ياسين جابر وميشال موسى، وما تضمنه لجهة الفئات التي سيشملها العفو.