الأحد 15 جمادى الآخرة 1444 ﻫ - 8 يناير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أسبوع "حاسم" رئاسيًا.. ونقاشات "عميقة" بالأسماء!

منذ 59 دقيقة
آخر تحديث: 8 - يناير - 2023 7:35 صباحًا
الشغور الرئاسي

الشغور الرئاسي

الشرق الأوسط
A A A
طباعة المقال

يدخل الاستحقاق الرئاسي في لبنان في الأسبوع المقبل مرحلة النقاشات الأكثر عمقاً بالأسماء، مع إعلان «التيار الوطني الحر» أنه سيحسم يوم الثلاثاء المقبل مسألة التسمية والشخص التوافقي الذي سيدعمه، فيما تبحث المعارضة في خريطة طريق يمكن أن توصل لـ«طرح جامع»، في ظل تعذر التوافق بين الكتل في مجلس النواب على شخصية توافقية قادرة على جمع أصوات ثلثي أعضاء البرلمان حولها.

إذ لم تتفق الكتل النيابية منذ الجلسة الأولى لانتخاب الرئيس في البرلمان في 29 أيلول الماضي، على شخصية واحدة قادرة على الحصول على أصوات ثلثي أعضاء البرلمان في الجلسة الأولى، أو تؤمن حضور ثلثي أعضاء البرلمان لتأمين النصاب في الجلسة الثانية لانتخاب الرئيس، كما ينص الدستور اللبناني. وتنقسم الأصوات بين ورقة بيضاء يضعها ممثلو «حزب الله» و«حركة أمل» و«التيار الوطني الحر» وحلفاؤهم، وبين النائب ميشال معوض الذي يؤيده نواب «القوات اللبنانية» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» ونواب مستقلون. ويدفع النواب الذين يصوتون بورقة بيضاء نحو «توافق» على شخصية واحدة قادرة على الفوز بأغلبية الثلثين.

وبعد إحجام «التيار الوطني الحر» عن تسمية أي مرشح له، نُقل عن عضو «تكتل لبنان القوي» النائب أسعد درغام، أن التكتل سيلتئم يوم الثلاثاء المقبل ويحسم في اجتماعه مسألة التسمية والشخص التوافقي الذي قد يصوت له التكتل في الجلسة المقبلة.

    المزيد من أخبار لبنان

    مجلس النواب اللبناني
    ترقّب لموعد الجلسة الرئاسية المقبلة.. الحوارات لم تتوقّف ولكن!
    جبران باسيل
    باسيل خارج دائرة النفوذ والسلبطة.. ومحاولات لضمان موقعه في "المعادلة"!
    المدارس في لبنان
    متعاقدو "الثانوي" و "الأساسي": لخوض معركة الحفاظ على المدرسة الرسمية

    الأكثر قراءة

    كريستيانو رونالدو وجورجينا وأطفالهما
    فيديو.. جورجينا تتجول بملابس كاجوال في صيدلية بالرياض
    جورج وسوف ونجله وديع
    بالفيديو.. جورج وسوف يتحدث عن نجله الراحل: "هيدا دمعة عيني"
    جورج وسوف يتقبل التعازي برحيل نجله
    بالفيديو: جورج وسوف يتقبل التعازي برحيل نجله وديع