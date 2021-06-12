أسبوع “محلّق” لدولار السوق السوداء.. فكم سجل مساء السبت؟

سجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء مساء اليوم السبت, ما بين 14950 و15000 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعد أن سجّل صباحاً ما بين 14850 و 14950 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

يشار إلى أن الدولار كان قد افتتح حذا الأسبوع بسعر صرف ما بين 13400 و13450 ليرة لبنانية للدولار الواحد، فيما يعد مؤشراً واضحاً على تفاقم الازمة الاقتصادية في لبنان، وسط عجر السلطة عن إيجدا حلول عملية تعمل على وقف الانهيار.

وحول جدوى التعميم 158 الذي أصدره مصرف لبنان، أكد الكاتب الصحافي نذير رضا لصوت بيروت إنترناشونال أن هذه التعميم هو مرحلي وليس دائم ولن يحل شيئاً في الازمة، لن يعيد للمودعين اموالهم، ولن يخفض سعر صرف الدولار، بل على العكس مجرد الاعلان عن بدء تطبيقه ارتفع سعر الصرف”، مضيفاً “يجب ان نلاحظ انه في كل مرة يصدر فيها تعميم جديد يرتفع سعر صرف الدولار من دون ان نعلم من يقف خلف ذلك، هل هي حاجة السوق بالفعل ام لعبة سياسية” مؤكداً ان “هناك ايد خفية تساهم في رفع سعر صرف الدولار”.

وفي السياق توقّع الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمّود أن يصل سعر صرف الدولار الى 999000 ليرة لبنانية، موضحا أنه كان قد توقع في العام 1984 بأن يصل سعر صرف الدولار الى ثلاثة أرقام وهذا ما حصل “واليوم إذا استمرّينا في هذا النمط وعلى سنتين سيصل سعر الصرف الى 6 أرقام اي 999000 ليرة والسبب أنه سيصبح لدينا عدم قبول لليرة في تداولها.”

وظل سعر صرف الدولار في مصرف لبنان “البنك المركزي” عند 1507.5 ليرة لكل دولار واحد، ويخصص للسلع الأساسية فقط. وأعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن البنك المركزي سيقوم بعمليات بيع للدولار الأمريكي للمصارف المشاركة على منصة صيرفة “Sayrafa” بسعر 12 ألف ليرة للدولار الواحد. على أن تبيعها المصارف بسعر 12,120 ليرة للدولار الواحد.