أستراليا تنصح مواطنيها بمغادرة لبنان فوراً

نصحت أستراليا، مساء (الجمعة 28-6-2024)، مواطنيها بعدم السفر إلى لبنان.

وقال وزير الخارجية بيني وونغ في بيان مقتضب إن “الوضع الأمني ​​في لبنان لا يزال متقلبا للغاية”.

وأضاف وونغ إن كانبيرا لا تزال “تنصح الأستراليين بشدة بعدم السفر إلى لبنان”.

وأوضح وونغ في منشور على موقع إكس: “يجب على الأستراليين الموجودين في لبنان المغادرة الآن بينما تظل الرحلات الجوية التجارية متاحة”.

وكانت الكويت أول دولة طلبت من رعاياها المتواجدين في لبنان يوم الجمعة الماضي تجنب السفر إلى لبنان ومن هم داخل البلاد مغادرته في أسرع وقت ممكن “نظرا للأوضاع الأمنية التي تشهدها المنطقة”.

كما حثت الولايات المتحدة وألمانيا وهولندا وكندا ومقدونيا الشمالية مواطنيها على مغادرة البلاد وسط خطر متزايد من اندلاع حرب شاملة في لبنان.