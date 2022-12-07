أسرار الصحف المحلية الصادرة اليوم

النهار

قام وزير محسوب على مرجعية سياسية بدور بارز لعودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، بعيداً عن الأضواء، نظراً لدقة وصعوبة ما تعانيه وزارته.

لوحظ ان محطة “او تي في” الناطقة باسم “التيار الوطني الحر” سمت المشاركين في جلسة مجلس الوزراء بـ”اركان التحالف الرباعي الحكومي الذين يكرِّسون خرق الدستور وانتهاك الميثاق”، كما قال موقعُ “تيار دوت اورغ” ان “حزب الّله يُساهم بتطبيع الفراغ والإنقضاضِ على موقع رئاسة الجمهورية”.

لوحت شركات أجنبية بتركِ لبنان في حال دخول قرار رفع الضرائب على الرواتب بالدولار حيِّزَ التنفيذ، خصوصاً ان معظم الاعمال يمكن القيام بها الكترونيا من بلد اخر وعدم الخضوع للنظام الضرائبي كليا.

الجمهورية

مرجع روحي مسيحي لم يُخفِ استياءه من الطريقة التي ستصدر بها مراسيم القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء.

تخوّفت جهات حزبية من الشحن السياسي والإعلامي ذي النكهة المذهبية وانعكاساته على الأرض.

رفض قياديون في حزب كبير التعليق على هجوم طرف حليف بعد خلاف مُستجد بينهما.

اللواء

حسب إحصاءات البنك الدولي، فالتحويلات بالعملات الصعبة من الخارج الى لبنان بلغت 6٫06 مليارات دولار في العام الماضي، على ان ترتفع الى 6.3 مليارات دولار في العام الحالي، والسؤال أين صرفت وكيف؟

تعهد رئيس حزب أرمني بإتخاذ اجراءات بحق نائب ووزير خالف التوجهات، إذا ما تكررت مخالفته للتوجه الحزبي.

يبدي قريبون من مرشح رئاسي ارتياحاً لمناخ الاتصالات والمشاورات حول ترشيحه للرئاسة الأولى.

نداء الوطن

أبدى أحد النواب العونيين خشيته من أن يقوم «حزب الله» باسترداد «ودائعه» النيابية التي جيّرها لـ»التيار الوطنيّ الحرّ» في الانتخابات الاخيرة لاستكمال مسار الضغط على رئيس التيار جبران باسيل كما حصل في الجلسة الحكومية الأخيرة.

سيطلب مرجع روحي من دولة إقليمية فاعلة القيام بمبادرة واستعمال علاقاتها الدولية من اجل الضغط للمساعدة على معالجة الأزمة اللبنانية.

عُلم أن نائبة معارضة تعقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين من «قوى 14 آذار» في سبيل البحث في الأوضاع القائمة.

البناء

قال خبير عسكري روسي إن عدد الصواريخ التي تعلن أوكرانيا أن روسيا أطلقتها والعدد الذي تقول إنها أسقطته مبالغ بهما جداً وأحياناً يجري الحديث عن صواريخ أطلقت واسقط معظمها ولا يكون هناك قصف، وأعاد السبب الى تقارير عن بيع الصواريخ المضادة في السوق السوداء والإيحاء بنفاد المخزون.

قال مصدر في ثنائي حركة أمل وحزب الله إن طرفي الثنائي لم يعاملا الحلفاء والخصوم، باعتبار انتخاب رئيس مجلس النواب استحقاقاً شيعياً يوجب اللحاق بما يقرّره نواب الطائفة والأطراف المسيحية التي صوّتت ضد الرئيس نبيه بري لا تستطيع اليوم الدعوة للحاق بها، فالرئاسات شأن وطني جامع.

الأنباء

ترددات أحاديث نائب بارز في عاصمة اقليمية وصلت إلى جهة فاعلة في لبنان وتركت استياء واضحاً.

حزب فاعل أراد توجيه رسالة واضحة إلى ثلاثة أطراف عبر تغطيته خطوة أساسية منذ يومين.