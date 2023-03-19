أسعار الأدوية خياليّة.. والصيدليات غير قادرة على الاستمرار

أوضح نقيب الصيادلة جو سلوم أنّ الدواء وإن وجد، فأسعاره باتت خيالية ولا قدرة للمواطن على شرائه، لافتًا إلى أنّ أموال الدعم لأدوية الأمراض السرطانية غير كافية، واصفًا سياسة الدعم بإبرة البنج التي سرعان ما ينتهي مفعولها.

وأشار سلوم، في حديث عبر “صوت كل لبنان”، إلى أزمة تواجهها الصيدليات متمثلة بعدم تسلمها الأدوية من الشركات المستوردة بشكل طبيعي، وقال: “لا قدرة لدينا على الاستمرار”.

ودعا سلوم الشعب اللبناني إلى الضغط على المسؤولين للقيام بواجباتهم بعيدًا عن مصالحهم ومصالح أحزابهم، والتوجه إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية فورًا، وتشكيل حكومة والشروع بعملية الإنقاذ، لأنّ المواطن أصبح يموت يوميًا من الجوع، كما وأن نسبة الفقر وحالات الانتحار في ارتفاع دائم.