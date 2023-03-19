الأحد 27 شعبان 1444 ﻫ - 19 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أسعار الأدوية خياليّة.. والصيدليات غير قادرة على الاستمرار

منذ 58 ثانية
صيدلية

صيدلية

A A A
طباعة المقال

أوضح نقيب الصيادلة جو سلوم أنّ الدواء وإن وجد، فأسعاره باتت خيالية ولا قدرة للمواطن على شرائه، لافتًا إلى أنّ أموال الدعم لأدوية الأمراض السرطانية غير كافية، واصفًا سياسة الدعم بإبرة البنج التي سرعان ما ينتهي مفعولها.

وأشار سلوم، في حديث عبر “صوت كل لبنان”، إلى أزمة تواجهها الصيدليات متمثلة بعدم تسلمها الأدوية من الشركات المستوردة بشكل طبيعي، وقال: “لا قدرة لدينا على الاستمرار”.

ودعا سلوم الشعب اللبناني إلى الضغط على المسؤولين للقيام بواجباتهم بعيدًا عن مصالحهم ومصالح أحزابهم، والتوجه إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية فورًا، وتشكيل حكومة والشروع بعملية الإنقاذ، لأنّ المواطن أصبح يموت يوميًا من الجوع، كما وأن نسبة الفقر وحالات الانتحار في ارتفاع دائم.

    المزيد من أخبار لبنان

    خلال جولة السفير غبريال
    السفير غبريال يجول في المتن الأعلى.. ويُبدي تأثّره بـ "أرض أجداده"
    النائب أديب عبد المسيح
    ممثلًا كتلة "تجدّد".. عبد المسيح سيُلبّي دعوة الراعي
    اختبار كورونا
    ما جديد عدّاد "كورونا"؟

    الأكثر قراءة

    هزة أرضية
    هزة جديدة تضرب لبنان
    قبيل الانهيار الصخري
    فيديو مروع.. أصرّت على تصوير انهيار صخري حتى وقعت الكارثة!
    بلدة برمانا
    توتر في برمانا بعد خطف معلمة ورميها قرب الأوزاعي.. إليكم التفاصيل