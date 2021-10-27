أسعار الخبز قد ترتفع اليوم !

أفادت معلومات متداولة أنّ “جدول أسعار الخبز سيصدر اليوم، بعد أن أعدّ فريق العمل الجدول يوم أمس، وإن طرأت على الجدول بعض التعديلات بناءً على الأسعار الجديدة للمحروقات”.

وأشارت المعلومات إلى أنّ “فريق العمل ضمّن الجدول احتمالاً جديداً، إذ اقترح ربطةَ خبز من نحو 1200 غرام، بالإضافة إلى الخيارات التقليدية من الـ400 غرام والـ500 غرام، ما يؤدّي بالتالي إلى وفر لصالح المستهلك، تبلغ قيمته نحو 1500 ليرة لبنانية هي سعر كيس النايلون، في وقت استبعد الفريق خيار الحصول على الخبز من دون كيس في الوقت الراهن”.

وأوضحت المعلومات أنّ “السعر النهائي لم يصدر بعد، لكن المرجّح أن يرتفع اليوم”.