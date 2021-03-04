الأحد 4 ذو الحجة 1443 ﻫ - 3 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

هل تشهد أسعار الشقق ارتفاعاً كبيراً في الفترة المقبلة؟

4 - مارس - 2021
آخر تحديث: 4 - مارس - 2021 5:03 مساءً
القطاع العقاري

القطاع العقاري

A A A
طباعة المقال

أوضح رئيس جمعية منشئي وتجار الأبنية ايلي صوما لـ “المركزية” أن “قطاع البناء عصب الاقتصاد، وفي الوقت الراهن الظروف صعبة جدا، خصوصاً أن مواد البناء تستورد من الخارج ويسدد ثمنها بالدولار، نسب البناء أصبحت متدنية جدّاً، وسنلاحظ الأسعار ترتفع بشكل جنوني و10 أضعاف تقريباً، لذا الأفضل لمن يريد شراء شقة سكنية أن يقوم بذلك راهناً لأنها أصبحت نادرة قبل ارتفاع الأسعار. ونأمّل أن يستعيد البلد ومعه القطاع ازدهاره، والانتعاش يتوقف على السياسة التي ستنتهج”.

ولفت إلى أن “الجمعية تعقد اجتماعات متتالية بهدف متابعة كلّ تفاصيل القطاع، إن كان الأعداد أو النشاط أو القدرة الشرائية… نعمل على حلّ موضوع القروض السكنية مع المؤسسة العامة للإسكان والصندوق المستقل للإسكان، لإيجاد مخرج وإعادة حركة البناء إلى الساحة وإنعاشها. إلى ذلك، نتواصل مع المغتربين للبحث في الطرق الممكنة لدعم لبنان والقروض السكنية، ونتعاون مع غرفة تجارة لبنانية – أسترالية في سيدني لهذا الغرض، ونبذل كلّ الجهود الممكنة للحفاظ على استمرارية القطاع”.

    المصدر :
  • المركزية

المزيد من أخبار لبنان

توضيح من شركة تاتش حول بطاقات إعادة التعبئة
جورج كلاس
كلاس: لا بد ان تصل الامور الى خاتمة مريحة وفق مندرجات الدستور
مصرف لبنان
بالوثيقة: مصرف لبنان ينشر معلومات حول موجوداته الذهبية

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

سمكة قرش تهاجم سائحةً وتقتلها في مصر (فيديو)
إيلي الخوند
أمي عاملة نظافة.. تعرفوا على قصة ايلي التي أبكت الملايين في حفل تخرجه
ماء البحر- تعبيرية
فقد وعيه وسقط في البحر.. إنقاذ فنان لبناني من حادث غرق