الخميس 22 ذو القعدة 1445 ﻫ - 30 مايو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية شهدت ارتفاعاً حاداً وصل ١٠٠٪

منذ 3 دقائق
A A A
طباعة المقال

رأى رئيس “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام” عماد ياغي، في بيان، أن “أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية قد شهدت، منذ ثلاثة أشهر ولغاية الآن، ارتفاعا حاداً وصل لغاية ١٠٠٪ لبعض الأصناف، وأن بعضا من اصحاب الشركات يتحجج بأن هذه الزيادات قد طرأت إما بسبب غلاء اسعار المواد الاولية عالميا، واما بسبب القرارات التي حدت من وجود العمالة السورية”، مؤكدا “زيف هذه الادعاءات”.

وأشار الى “ان هذه الفوضى العارمة قد ألقت بثقلها على ذوي الدخل المحدود والعائلات الفقيرة، لا سيما العاملين في القطاع العام”، ورأى ان الزيادات التي طرأت على رواتب هؤلاء متواضعة، وستكون هباء وفشلا يليه فشل في حال استمرت السلطة بعدم التدخل.”

وطالب ياغي” بتدابير حازمة وبتفعيل هيئات الرقابة على الاسعار وعلى جودة المنتوجات، لأن الأمور أصبحت لا تطاق”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الوزير السابق يوسف سلامة
    الوزير سلامة: كل الذين يسهمون في تعطيل الانتخاب متواطئون مع أعداء لبنان
    العبسي استقبل رئيس مؤسسة "المقدسي الانمائية والاجتماعية".. ما هو موضوع البحث؟
    وزير العدل هنري الخوري
    اجتماع قضائي موسع برئاسة وزير العدل.. والسبب؟

    الأكثر قراءة

    معلومات لـ"صوت بيروت": قاضيات لا يجرؤن على الإفصاح عن تحرش تعرضْن له
    اليكم هذه العادات للحفاظ على النشاط العقلي في مرحلة السبعينيات
    عناصر من حزب الله
    مستوطنون إسرائيليون مصدومون.. رسالة واتساب من أنصار حزب الله!