أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية شهدت ارتفاعاً حاداً وصل ١٠٠٪

رأى رئيس “اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام” عماد ياغي، في بيان، أن “أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية قد شهدت، منذ ثلاثة أشهر ولغاية الآن، ارتفاعا حاداً وصل لغاية ١٠٠٪ لبعض الأصناف، وأن بعضا من اصحاب الشركات يتحجج بأن هذه الزيادات قد طرأت إما بسبب غلاء اسعار المواد الاولية عالميا، واما بسبب القرارات التي حدت من وجود العمالة السورية”، مؤكدا “زيف هذه الادعاءات”.

وأشار الى “ان هذه الفوضى العارمة قد ألقت بثقلها على ذوي الدخل المحدود والعائلات الفقيرة، لا سيما العاملين في القطاع العام”، ورأى ان الزيادات التي طرأت على رواتب هؤلاء متواضعة، وستكون هباء وفشلا يليه فشل في حال استمرت السلطة بعدم التدخل.”

وطالب ياغي” بتدابير حازمة وبتفعيل هيئات الرقابة على الاسعار وعلى جودة المنتوجات، لأن الأمور أصبحت لا تطاق”.