الأحد 3 ربيع الأول 1443 ﻫ - 10 أكتوبر 2021 |
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أسعار المحروقات إلى ارتفاع إضافي؟

منذ ساعتين
بنزين

بنزين

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أعلن ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي ابو شقرا أن أسعار البنزين ستتغيّر ومن المرجح أن ترتفع، لأن سعر صرف الدولار ‏ارتفع ووصل الى عتبة الـ20 الف ليرة، واصفًا الإرتفاع في سعر الصرف بالأمر الخطير.

وأضاف في حديث تلفزيوني: “يجب أن ‏يكون هناك سقف لسعر الدولار، مشددًا على أن المواطن ليس لعبة بين أيدي المتلاعبين بسعر الصرف‎”.‎

وأكد أبو شقرا أننا لا نتحمل أية مسؤولية في ارتفاع الأسعار، ولا يحملنا أحد المسؤولية، فوزارة الطاقة هي الجهة الوحيدة المخوّلة ‏إصدار جدول الأسعار‎.‎

وتابع: “نطالب بحقوق نقاباتنا وحقوق المواطنين وتأمين البضائع كي يكون المواطن مرتاحًا ولكي لا تعود الطوابير إلى المحطات‎”.‎

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