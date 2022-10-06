أسعار المحروقات إلى ارتفاع... إليكم التفاصيل

صدر جدول جديد لأسعار المحروقات لحظ ارتفاعاً بسعر البنزين 95 أوكتان 7 آلاف ليرة، والبنزين 98 أوكتان 6 آلاف ليرة، والمازوت 8 آلاف ليرة، والغاز 5 آلاف ليرة.

وجاءت الأسعار على الشكل الآتي:

– البنزين 95 أوكتان: 699000 ليرة لبنانيّة.

– البنزين 98 أوكتان: 716000 ليرة لبنانيّة.

– المازوت: 810000 ليرة لبنانيّة.

– الغاز: 423000 ليرة لبنانيّة.

وكان أوضح عضو اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أنه “بعد ان توقف مصرف لبنان عن تأمين الدولار لاستيراد البنزين، اصبحت اسعار المحروقات كافة في لبنان تتأثر فقط بسعر صرف الدولار المتداول في الاسواق الحرة الموازية وباسعار النفط في الاسواق الدولية”.