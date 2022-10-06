الخميس 10 ربيع الأول 1444 ﻫ - 6 أكتوبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أسعار المحروقات إلى ارتفاع... إليكم التفاصيل

منذ 34 دقيقة
المحروقات

المحروقات

A A A
طباعة المقال

صدر جدول جديد لأسعار المحروقات لحظ ارتفاعاً بسعر البنزين 95 أوكتان 7 آلاف ليرة، والبنزين 98 أوكتان 6 آلاف ليرة، والمازوت 8 آلاف ليرة، والغاز 5 آلاف ليرة.

وجاءت الأسعار على الشكل الآتي:

– البنزين 95 أوكتان: 699000 ليرة لبنانيّة.
– البنزين 98 أوكتان: 716000 ليرة لبنانيّة.
– المازوت: 810000 ليرة لبنانيّة.
– الغاز: 423000 ليرة لبنانيّة.

وكان أوضح عضو اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أنه “بعد ان توقف مصرف لبنان عن تأمين الدولار لاستيراد البنزين، اصبحت اسعار المحروقات كافة في لبنان تتأثر فقط بسعر صرف الدولار المتداول في الاسواق الحرة الموازية وباسعار النفط في الاسواق الدولية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الدولار
    ارتفاع جديد لدولار السوق السوداء... فكم سجل؟
    نجيب ميقاتي
    ميقاتي: ملف ترسيم الحدود على مشارف الإنجاز
    الدولار
    هل يحقّ للمودع استرداد وديعته من دون قيود؟

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    حقل كاريش
    رغم التقدّم في ملف الترسيم.. تصريح مفاجئ لـ"شينكر"
    قارب للمهاجرين في وسط البحر
    غرق سفينة قبالة جزيرة كيثيرا اليونانية وعلى متنها 100 مهاجر
    سينتيا زرازير
    بعد مفاوضات استمرّت لساعات.. زرازير تحصل على وديعتها