أسعار المحروقات إلى ارتفاع الجمعة

أشار عضو نقابة أصحاب المحروقات جورج البراكس إلى أن “أسعار النفط العالمية وسعر الصرف في الداخل يؤثران على جدول تركيب أسعار المحروقات في لبنان، والجمعة سيصدر جدول تركيب أسعار جديد كما أن المسار في المستقبل سيشهد ارتفاعًا في الأسعار”.

وأضاف، في حديث تلفزيوني أن “سعر تنكة البنزين يرتفع مع ارتفاع سعر صرف الدولار، وفي لبنان الدولار “يحلّق” ولا أحد يعلم كيف سيتمّ لجمه كما أننا نرتكز على منصات لا أحد يعرف من المسؤول عنها”.

يذكر أنه لفت البراكس في تصريح سابق إلى أن “ارتفاع سعر صرف الدولار الذي لامس ٢٧٠٠٠ ليرة، هو السبب الرئيسي لارتفاع اسعار المحروقات.

وأضاف: على الرغم من ان اسعار النفط المستوردة تراجعت في الجدول لكل ألف ليتر ١١.٤٠ دولاراً للبنزين، و١٧ دولاراً للمازوت، ارتفع سعر صفيحة البنزين ١٠٨٠٠ ليرة لأن مصرف لبنان رفع سعر الدولار الذي يؤمّنه لاستيراد %٨٥ من ٢٠٤٠٠ الى ٢١٣٠٠، وسعر صرف الدولار المعتمد في احتساب ١٥% وفقاً للسوق الحرة والمتوجب على الشركات المستوردة والمحطات تأمينه، ارتفع من ٢٤٩٠٠ الى ٢٦٧٥٠. ولأن هذا السعر يُطبّق 100% من أسعار المازوت والغاز المستوردة، ارتفع سعر صفيحة المازوت ١٧٨٠٠ ليرة، وقارورة الغاز ١٣٧٠٠ ليرة.