أسعار المحروقات إلى الارتفاع مجدداً

ارتفعت اليوم أسعار البنزين 95 أوكتان 5400 ليرة و98 أوكتان 5800 ليرة، سعر المازوت 20900 ليرة كذلك سعر الغاز 17300 ليرة.

وقد أصبحت الأسعار على الشكل التالي:

– صفيحة البنزين 95 أوكتان: 308000 ليرة لبنانية

– صفيحة البنزين 98 أوكتان: 318600 ليرة لبنانية

– المازوت: 321100 ليرة لبنانية

– قارورة الغاز: 279800 ليرة لبنانية

وعزا عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس السّبب إلى “طلب مصرف لبنان تأمين ١٥ في المئة “فريش” بدل 10 في المئة من سعر الصفيحة، بالإضافة إلى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء”.

وأضاف، في حديثٍ صحفي، أنّ “أسعار المحروقات المستوردة والمحتسبة بالدولار بقيت على حالها وهي ٥٩٤،٧٠ دولاراً للألف ليتر بنزين”، لافتاً إلى أنّ “احتساب 15 في المئة بالدولار بدل 10 في المئة في جدول تركيب الأسعار على سعر السوق الحرة، ويتوجب على الشركات المستوردة تأمينها، شكّل سبباً أساسيًّا لارتفاع الأسعار”.

كما تابع مُفصّلاً الأسباب الأخرى قائلاً: “ارتفاع سعر دولار السوق الحرة المُعتمد في الجدول والمُطبّق على نسبة 15 في المئة من ٢٣٢٤٠ الى ٢٤٩٠٠، بالإضافة إلى نسبة الدولار المؤمّن من مصرف لبنان لاستيراد البنزين أصبحت 85 في المئة عوضاً عن 90 في المئة، واحتسبت على أساس سعر الدولار ٢٠٤٠٠ ليرة”.