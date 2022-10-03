أسعار المحروقات إلى الانخفاض مجدداً

صدرت تسعيرة جديدة للمحروقات، وقد لحظت تراجعاً في الأسعار كافة التي باتت على الشكل الآتي:

– بنزين 95 أوكتان: 680000 ليرة لبنانية بتراجع 11 ألف ليرة.

– بنزين 98 أوكتان: 697000 ليرة لبنانية بتراجع 12 ألف ليرة.

– مازوت: 797000 ليرة لبنانية بتراجع 14 ألف ليرة.

– غاز: 409000 ليرة لبنانية بتراجع 3 آلاف ليرة.

وكان أعرب عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس، في تصريح، عن “التخوف العام من انكماش اقتصادي عالمي وبخاصة اوروبي وتراجع في النمو نتيجة التأثير السلبي على الحركة الاقتصادية لارتفاع سعر صرف الدولار عالمياً مقابل العملات الصعبة الاخرى، كما ايضاً لارتفاع اسعار الطاقة، ما ينتج عنه تراجع في الطلب على النفط يؤدي الى تراجع في اسعار النفط في الاسواق الدولية، حيث انخفض خام البرنت تحت 84 دولارا، وطبعاً انعكس ذلك على اسعار المحروقات في لبنان التي تأثرت ايضاً بتراجع سعر صرف الدولار في السوق الحرة الموازية التي اصبحت وحدها مصدر دولارات استيراد المحروقات بعد توقف مصرف لبنان نهائياً عن التدخل بذلك”.