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أسعار المحروقات تتراجع... إليكم التفاصيل

منذ 36 دقيقة
المحروقات

المحروقات

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تراجع سعر البنزين 95 و98 أوكتان 9000 ليرة والغاز 1000 ليرة، فيما ارتفع سعر المازوت 14 ألف ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:

البنزين 95 أوكتان: 670000 ليرة.
البنزين 98 أوكتان: 680000 ليرة.
المازوت: 752000 ليرة.
الغاز: 351000 ليرة.

ويفاقم الارتفاع المستمرّ في أسعار المحروقات معاناة اللبنانيين ويزيد من أعبائهم الكبيرة، خصوصاً على صعيد البنزين بحيث إن المواطن يجد نفسه أمام تكلفة أسبوعية تتخطى المليون ليرة لتعبئة سياراته، تجعله يحصر تنقلاته بنطاق العمل، حتى أن الكثير من الموظفين والعمّال باتوا يعتبرون أن المبالغ التي ينفقونها على تنقلاتهم إلى مكان العمل باتت تتجاوز الراتب الذي يتقاضونه بأشواطٍ.

ويعد لبنان وفق أحدث تقرير صادر عن منظمة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي ضمن قائمة البلدان ذات البؤر الساخنة للجوع، كما لا يزال يعاني من أزمات على مستوى الأدوية، والاستشفاء، والطحين والخبز، وانقطاع التيار الكهربائي وغيرها من المشاكل الداخلية.

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