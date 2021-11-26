أسعار المحروقات “تحلّق” على غرار الدولار

سجلت أسعار المحروقات في لبنان، اليوم الجمعة، ارتفاعا جديدا، في ظل ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء، الذي لامس ‏وللمرة الأولى منذ بدء الأزمة الاقتصادية الـ25 ألف ليرة‎.‎

وأظهر جدول الأسعار الذي نشرته وزارة الطاقة اللبنانية ارتفاع أسعار البنزين 95 أوكتان 1600 ليرة، و98 أوكتان 1800 ليرة، ‏والمازوت 13300 ليرة، والغاز 10800 ليرة‎.‎

وقد أصبحت الأسعار على الشكل التالي‎:‎

‎- ‎صفيحة البنزين 95 أوكتان: 313000 ليرة لبنانية‎.‎

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‎- ‎صفيحة البنزين 98 أوكتان: 323000 ليرة لبنانية‎.‎

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‎- ‎المازوت: 334300 ليرة لبنانية‎.‎

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‎ – ‎قارورة الغاز: 287300 ليرة لبنانية‎.‎

يذكر أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء أغلق يوم أمس عند 24986 ليرة مقابل الدولار الواحد‎.‎