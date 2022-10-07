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أسعار المحروقات تحلّق... فكم بلغت صفيحة البنزين؟

منذ 19 ثانية
المحروقات

المحروقات

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صدر جدول جديد لأسعار المحروقات شهد ارتفاعاً في سعر البنزين بنوعَيه 11 ألف ليرة، والمازوت 21 ألفاً والغاز 8 آلاف ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:

– البنزين 95 أوكتان: 710000 ليرة لبنانيّة.
– البنزين 98 أوكتان: 727000 ليرة لبنانيّة.
– المازوت: 831000 ليرة لبنانيّة.
– الغاز: 431000 ليرة لبنانيّة.
يذكر أنه قال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس إن “جدول أسعار المحروقات اعتمد على قرار مصرف لبنان برفع الدعم كليًا عنها، بعدما كان 20 % منها يحتسب وفق سعر منصة صيرفة (سعر صرف الدولار الذي يحدده مصرف لبنان في البنوك) و80 % وفق سعر صرف السوق السوداء”.

وأوضح البراكس في حديث صحافي أن “عاملين يتحكمان في سعر المحروقات في لبنان، الأول أسعار النفط العالمية، والثاني سعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي تجاوز 35 ألفًا و250 ليرة لبنانية”.

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