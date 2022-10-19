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أسعار المحروقات تحلّق... والمازوت يقترب من المليون!

منذ 12 دقيقة
المحروقات

المحروقات

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ارتفعت أسعار البنزين بنوعَيه 8 آلاف ليرة والمازوت 10 آلاف، أمّا الغاز فارتفع سعره 3 آلاف ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:

– البنزين 95 أوكتان: 756000 ليرة لبنانيّة.
– البنزين 98 أوكتان: 773000 ليرة لبنانيّة.
– المازوت: 900000 ليرة لبنانيّة.
– الغاز: 448000 ليرة لبنانيّة.

يذكر أنه قال عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس إن “جدول أسعار المحروقات اعتمد على قرار مصرف لبنان برفع الدعم كليًا عنها، بعدما كان 20 % منها يحتسب وفق سعر منصة صيرفة (سعر صرف الدولار الذي يحدده مصرف لبنان في البنوك) و80 % وفق سعر صرف السوق السوداء”.

وأوضح البراكس في حديث صحافي أن “عاملين يتحكمان في سعر المحروقات في لبنان، الأول أسعار النفط العالمية، والثاني سعر صرف الدولار في السوق السوداء الذي تجاوز 35 ألفًا و250 ليرة لبنانية”.

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