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أسعار المحروقات تحلّق

منذ 40 دقيقة
المحروقات

المحروقات

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ارتفعت أسعار البنزين بنوعَيه 13 ألف ليرة والمازوت 25 ألف ليرة، أمّا الغاز فارتفع سعره 3 آلاف ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:

– البنزين 95 أوكتان: 730000 ليرة لبنانيّة.
– البنزين 98 أوكتان: 747000 ليرة لبنانيّة.
– المازوت: 875000 ليرة لبنانيّة.
– الغاز: 437000 ليرة لبنانيّة.

وكان لفت عضو اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في تصريح انه “بعد ان توقف مصرف لبنان عن تأمين الدولار لاستيراد ‏البنزين، اصبحت اسعار المحروقات كافة في لبنان تتأثر فقط بسعر صرف الدولار المتداول في الاسواق الحرة الموازية وبأسعار النفط ‏في الاسواق الدولية.

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