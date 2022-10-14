أسعار المحروقات تحلّق

ارتفعت أسعار البنزين بنوعَيه 13 ألف ليرة والمازوت 25 ألف ليرة، أمّا الغاز فارتفع سعره 3 آلاف ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:

– البنزين 95 أوكتان: 730000 ليرة لبنانيّة.

– البنزين 98 أوكتان: 747000 ليرة لبنانيّة.

– المازوت: 875000 ليرة لبنانيّة.

– الغاز: 437000 ليرة لبنانيّة.

وكان لفت عضو اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في تصريح انه “بعد ان توقف مصرف لبنان عن تأمين الدولار لاستيراد ‏البنزين، اصبحت اسعار المحروقات كافة في لبنان تتأثر فقط بسعر صرف الدولار المتداول في الاسواق الحرة الموازية وبأسعار النفط ‏في الاسواق الدولية.