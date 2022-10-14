أسعار المحروقات تحلّق

ارتفعت أسعار البنزين بنوعَيه 13 ألف ليرة والمازوت 25 ألف ليرة، أمّا الغاز فارتفع سعره 3 آلاف ليرة.
وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:
– البنزين 95 أوكتان: 730000 ليرة لبنانيّة.
– البنزين 98 أوكتان: 747000 ليرة لبنانيّة.
– المازوت: 875000 ليرة لبنانيّة.
– الغاز: 437000 ليرة لبنانيّة.
وكان لفت عضو اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس في تصريح انه “بعد ان توقف مصرف لبنان عن تأمين الدولار لاستيراد البنزين، اصبحت اسعار المحروقات كافة في لبنان تتأثر فقط بسعر صرف الدولار المتداول في الاسواق الحرة الموازية وبأسعار النفط في الاسواق الدولية.