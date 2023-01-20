أسعار المحروقات تُلامس المليون... فهل تتخطّاه؟

كالصاعقة، ينزل جدول أسعار المحروقات يوميا على المواطنين، حيث بات سعر صفيحة البنزين قاب قوسين أو أدنى من المليون ليرة!

هذا الارتفاع الملحوظ بأسعار المحروقات، يطرق باب كلّ لبنانيّ ويقطتع حصّة الأسد من مدخوله، إن عبر فاتورة الموّلد، والكهرباء، أو بتعرفة النقل موظّفا كان أم لا، وبالفاتورة الاستشفائية، وبفاتورة السوبرماركت، والتدفئة…فهل المسار التصاعديّ مستمرّ في قابل الأيّام أم أنّ انخفاض أسعار المحروقات ما زال ممكنا؟!

في اتصال مع “المركزية”، أوضح عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس تفاصيل واسباب ارتفاع اسعار المحروقات على هذا النحووقال:”مع استمرار ارتفاع اسعار النفط في الاسواق الدولية ووصول سعر برميل نفط البرنت الخام الى 87 دولارا اميركياـ أيّ بزيادة 10 دولارات في فترة اسبوعين، إضافة الى المسيرة التصاعدية المتواصلة لسعر صرف الدولار في الاسواق الحرة في لبنان والذي تخطى صباحاً 50700 ليرة أي زيادة حوالى 3000 ليرة منذ بداية هذا الاسبوع، صدر اليوم جدول جديد لتركيب اسعار المحروقات مع ارتفاع في سعر صرف الدولار 900 ليرة بحيث احتسب 50500 عوضاَ عن 49600 ليرة في جدول يوم امس الذي كان بدوره قد ارتفع 1500 ليرة عن جدول يوم الاثنين الفائت الذي حدد فيه الدولار 48100 ليرة”.

وأضاف: “وشهد الجدول ايضاً ارتفاعاً باسعار المحروقات المستوردة بحيث ازداد سعر الف ليتر من البنزين 14.60 دولار والمازوت 10 دولارات تقريباً. وعليه ارتفع سعر صفيحة البنزين 95 اوكتان 32000 ليرة لتصبح 894000 ليرة وصفيحة المازوت 26000 ليرة لتصبح 943000 ليرة وقارورة الغاز 24000 ليرة لتصبح 572000 ليرة”.

ولكن من المتوقع ان تعاود اسعار المحروقات الارتفاع بسبب ارتفاع اسعار النفط في الاسواق الدولية واستمرار سعر صرف الدولار بالارتفاع بوتيرة سريعة.

وعن إمكانية الانتقال بالتسعيرة من الليرة الى الدولار، أشار البراكس الى أنّ هذا المطلب لم يؤخَذ به بعد، ويبدو أنه مستبعد من قبل المعنيين في الوقت الراهن.