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أسعار المحروقات "طايرة"!

27 - مايو - 2022
المحروقات

المحروقات

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ارتفع سعر المازوت 30000 ليرة لبنانية والغاز 24000 ليرة، أما سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان فبقي مستقرا.

وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:

بنزين 95 أوكتان: 597000 ل.ل.
بنزين 98 أوكتان:608000 ل.ل.
المازوت: 7620000 ل.ل.
الغاز: 471000 ل.ل.

في السياق، أوضح عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات جورج البراكس، “ان استمرار المصارف بالتأخر عن تسليم الشركات المستوردة للنفط مستحقاتها بالدولار الاميركي والتي تمثل ثمن البنزين المستورد وفقا لمنصة صيرفة وللاذونات المسبقة من مصرف لبنان، سينتج عنه استمرار التقنين بتسليم هذه الشركات كميات البنزين للسوق المحلي وبتراجع توافر هذه المادة للمستهلك في المحطات رغم وجود كميات غير قليلة في المستودعات في لبنان”.

وقال في حديث لـ”الوكالة الوطنية للاعلام”: “لذلك يتوجب على السلطات المعنية ومصرف لبنان والمصارف الخاصة الاسراع بايجاد حل لهذا الموضوع لكي لا تعود الازمة التي لا يريدها احد”.

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