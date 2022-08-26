الجمعة 28 محرم 1444 ﻫ - 26 أغسطس 2022 |
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أسعار جديدة للمحروقات... إليكم التفاصيل

منذ 4 دقائق
المحروقات

المحروقات

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شهدت أسعار البنزين بنوعَيه، إنخفاضاً بـ8 آلاف ليرة لبنانية، كما انخفض سعر المازوت ألف ليرة والغاز 5 آلاف ليرة.

وجاءت الأسعار على الشكل الآتي:

– البنزين 95 أوكتان: 584000 ليرة لبنانية.
– البنزين 98 أوكتان: 597000 ليرة لبنانية.
– المازوت: 709000 ليرة لبنانية.
الغاز: 330000 ليرة لبنانية.

يذكر أنه صدر عن مصرف لبنان، البيان الآتي: “تداولت بعض المواقع الإخبارية خبرا مفاده تبلغ الشركات المستوردة للمحروقات قرارا من مصرف لبنان يقضي بدولرة كاملة للأسعار ورفع دعم منصة Sayrafa بشكل تام. يؤكد مصرف لبنان ان هذا الخبر عار من الصحة”.

وكان أكد ممثل موزعي المحروقات فادي أبو شقرا أننا رفضنا قرار الإضراب الذي طالبت به بعض الشركات التي لا تُسلّم المحروقات إلى المحطات ونُطالب بإصدار جدول التسعير باكراً.

وأضاف فادي أبو شقرا في حديث تلفزيوني: “لن نبقى ساكتين وهناك وجع لدى المحطات والموزّعين وفي الوقت الحاضر لا أزمة بنزين إنّما هناك شحّ ونعمل على حلّ الموضوع وعلى وزارة الطاقة التدخل للمعالجة وكلّنا في خندق واحد”.

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