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أسعار جديدة للمحروقات... إليكم التفاصيل

منذ 39 دقيقة
المحروقات

المحروقات

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ارتفع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 7 آلاف ليرة وسعر قارورة الغاز 6 آلاف ليرة، فيما انخفض سعر المازوت ألف ليرة. وأصبحت الأسعار كالآتي:

– بنزين 95 أوكتان: 687 ألف ليرة.
– بنزين 98 أوكتان: 704 آلاف ليرة.
– مازوت: 796 ألف ليرة.
– غاز: 415 ألف ليرة.

وكان أعرب عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس، في تصريح، عن “التخوف العام من انكماش اقتصادي عالمي وبخاصة اوروبي وتراجع في النمو نتيجة التأثير السلبي على الحركة الاقتصادية لارتفاع سعر صرف الدولار عالمياً مقابل العملات الصعبة الاخرى، كما ايضاً لارتفاع اسعار الطاقة، ما ينتج عنه تراجع في الطلب على النفط يؤدي الى تراجع في أسعار النفط في الأسواق الدولية.

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