أسعار جديدة للمحروقات... إليكم التفاصيل

ارتفع سعر البنزين 95 و98 أوكتان 3000 ليرة، فيما استقرّت أسعار المازوت والغاز.

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:

البنزين 95 أوكتان: 572000 ليرة.

البنزين 98 أوكتان: 584000 ليرة.

المازوت: 663000 ليرة.

الغاز: 321000 ليرة.

وساهم قرار مصرف لبنان، تخفيض تأمين الدولارات وفق منصة صيرفة، من 85 بالمئة إلى 70 بالمئة، برفع أسعار المحروقات.

وكان أكد مستشار نقابة المحروقات فادي أبو شقرا أن سبب الإرتفاع يعود بشكل مباشر الى قرار مصرف لبنان الأخير الذي أعلمنا به نهاية الأسبوع وبدأ تنفيذه اليوم.

وأشار الى أن القرار يقضي بتأمين المصرف المركزي قيمة 70% بعدما كانت 85% من الدولارات، على أن يتم تأمين الـ 30% المتبقية من “السوق السوداء” بعدما كانت 15%.

وقال أبو شقرا، التسعير الجديد للمحروقات سيكون على هذا الأساس، ولا يمكن الجزم بأن الأسعار ستستمر بالإرتفاع بشكل يومي، لأن ذلك مرتبط بالسعر العالمي للمحروقات، وسعر الدولار بالسوق السوداء، الذي نؤمن منه دولارات بنسبة 30%.

وأفاد بأن القرار الجديد من مصرف لبنان لن يتغيّر على المدى القريب.