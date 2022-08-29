أسعار جديدة للمحروقات

ارتفع سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان 5000 ليرة لبنانية، بينما انخفض سعر المازوت 4000 ليرة والغاز 11000 ليرة لبنانية.

وأصبحت الأسعار كالآتي:

95 أوكتان: 589000 (+5000)

98 أوكتان: 602000 (+5000)

المازوت: 705000 (-4000)

الغاز: 319000

وكان أكد مصرف لبنان أنّ “الخبر الذي تناقلته بعض المواقع الإخبارية عن تبلُّغ الشركات المستوردة للمحروقات قراراً من مصرف لبنان بدولرة كاملة للأسعار ورفع دعم منصة (صيرفة) بشكل تام، هو عار من الصحة”.

وكانت مصادر في مصرف لبنان أفادت “النهار” بأنه “لغاية اليوم لم يتم التوصل إلى اتفاق حول الدولرة كاملة ولا نية لهذا التوجه اليوم مع العلم أن النيّة موجودة، حيث لا يزال الدعم سارياً بنسبة 55 في المئة وفقاً؜ لمنصة صيرفة و45 في المئة؜ من السوق السوداء”.

وأضافت أنّ “التوجه قد يكون نحو وقف تأمين دولار للبنزين على صيرفة ولكن على مراحل”.