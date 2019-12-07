أسعار هذه السلع ارتفعت بجنون.. الزيادة وصلت إلى 40%!
هذه المواد الغذائية أساسية و (تباع في التعاونيات والإستهلاكيات) وفي تفصيل للزيادة التي طرأت عليها:
– سكر (5 كيلو): 7 آلاف ليرة (مقابل 6 آلاف ليرة قبل أسبوع و4750 ليرة قبل الأزمة).
– معكرونة (500 غرام ماركة barilla): 2250 ليرة (1950 قبل الأزمة).
– رز مصري (5 كيلو): 11 ألف ليرة (7500 قبل الأزمة).
– ـ شعيرية (500 غرام): 2500 ليرة لبنانية (2000).
– زيت (8 ليترات): 30 ألف ليرة (24 ألفاً).
– صلصة بندورة (900 غرام ـ اليمامة): 5100 ليرة لبنانية (4500).
– برغل (كيلو): 2250 ليرة (بين 1500 و2000 ليرة).
– عدس عريض (كيلو): 6 آلاف ليرة (من 4750).
– حمص حب (كيلو): 5500 ليرة (4500).
– فاصوليا (كيلو): 5500 ليرة (4500).
– شاي (400 غرام): 9250 ليرة (7250).
– فول (400 غرام – الوادي الأخضر): 1350 ليرة (1000).
– حمص بطحينة (400 غرام – الوادي الأخضر): 2000 ليرة (1750).
– علبة ذرة (400 غرام – الوادي الأخضر): 2250 ليرة (1650).