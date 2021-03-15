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أسعد الحريري دق ناقوس الخطر لدى التجار: لا بد من إغلاق مؤسساتنا بشكل تام

منذ 7 ساعات
رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري

رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري

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دق رئيس جمعية تجار لبنان الشمالي أسعد الحريري في بيان، “ناقوس الخطر الأخير لدى التجار”، متوجها للمسؤولين السياسيين ببيان قال فيه: “اليوم، وقد فقدت السيطرة على السقوط المدوي للعملة الوطنية، وبعد بلوغ الدولار مستويات غير مسبوقة وغير مستقرة، أصبح لا بد لنا من إغلاق مؤسساتنا بشكل تام ومن توجيه اصابع الإتهام الى جميع المسؤولين الذين يبدون استهتارا كبيرا بحياة المواطنين، واضعين الكيان اللبناني على المحك، ومركزين على المصالح الشخصية الفئوية الضيقة”.

أضاف: “نطالب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف بأن يضعا خلافاتهما الشخصية جانبا والنظر إلى شؤون المواطنين الذين لم يعد باستطاعتهم الاستمرار بهذا الشكل، الأمر الذي سيؤدي بالتأكيد الى انفجار اجتماعي لا تحمد عقباه”.

    المصدر :
  • الوكالة الوطنية للإعلام

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