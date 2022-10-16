أسعد بشارة لصوت بيروت انترناشونال: حكومة عنوانها "فخامة الفراغ"

صرح الصحافي و الكاتب السياسي اسعد بشارة بحديث لصوت بيروت انترناشونال انه ” هناك مسعى جدي لتشكيل الحكومة جديدة قبل انتهاء العهد و الاتّصالات جارية لانجاز هذا الاستحقاق باعتبار ان دخول حزب الله على خط الوساطة بين بعبدا و السرايا، لتذليل العقد والعقبات التي لا تزال تؤخر اتفاقهما بشأن تركيبة الحكومة اللبنانية الجديدة.
الاتفاق اللبناني-الاسرائيلي بمفاوضات من حزب الله على ترسيم الحدود البحرية يَسّرَ الوصول إلى عملية تشكيل حكومة بشكل أسهل بحسب بشارة الذي اعتبر ان حزب الله يضغط من أجل تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تحوطا لاحتمال فراغ رئاسي قد يستخدم ضده و خاصة بعد شبه دخول لبنان الى نادي البلاد النفطية.
و تابع بشارة “وفق حسابات حزب الله، فإن تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية ولاية عون يعتبر ورقة بديلة بحال الفراغ الرئاسي الذي بات شبه مؤكد، و تخفيض سقف المطالب من قبل التيار الوطني و اعوانه بواسطة حزب الله هو الذي سيولد حكومة جديدة قبل مطلع ٣١ تشرين الاول”.
و اكد بشارة انه “لن يحصل الشغور الرئاسي المتوقع بعد نهاية العهد، وهذا يتبلور بما يصب بمصلحة حزب الله وفق هذا الاستحقاق، و بالتالي هذه الحكومة المتوقعة قريباً ستحل مكان رئيس الجمهورية الغائب عنوانها “فخامة الفراغ”، و فخامة الفراغ هذه حتماً ستدير البلاد بانتظار حصول تسوية لانتخاب رئيساً للبلاد”.
و ختم بشارة “لا رئيس منتخب في المدى القريب، و حزب الله الضامن الاول للفراغ الرئاسي بما يخدم مصالحه، و الحكومة المرتقبة قبل نهاية العهد ستكون الاستحقاق البديل عن انتخاب رئيساً للبلاد”.