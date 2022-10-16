أسعد بشارة لصوت بيروت انترناشونال: حكومة عنوانها "فخامة الفراغ"

صرح الصحافي و الكاتب السياسي اسعد بشارة بحديث لصوت بيروت انترناشونال انه ” هناك مسعى جدي لتشكيل الحكومة جديدة قبل انتهاء العهد و الاتّصالات جارية لانجاز هذا الاستحقاق باعتبار ان دخول حزب الله على خط الوساطة بين بعبدا و السرايا، لتذليل العقد والعقبات التي لا تزال تؤخر اتفاقهما بشأن تركيبة الحكومة اللبنانية الجديدة.

الاتفاق اللبناني-الاسرائيلي بمفاوضات من حزب الله على ترسيم الحدود البحرية يَسّرَ الوصول إلى ⁧‫عملية تشكيل حكومة‬⁩ بشكل أسهل بحسب بشارة الذي اعتبر ان حزب الله يضغط من أجل تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات تحوطا لاحتمال فراغ رئاسي قد يستخدم ضده و خاصة بعد شبه دخول لبنان الى نادي البلاد النفطية.

و تابع بشارة “وفق حسابات حزب الله، فإن تشكيل حكومة جديدة قبل نهاية ولاية عون يعتبر ورقة بديلة بحال الفراغ الرئاسي الذي بات شبه مؤكد، و تخفيض سقف المطالب من قبل التيار الوطني و اعوانه بواسطة حزب الله هو الذي سيولد حكومة جديدة قبل مطلع ٣١ تشرين الاول”.

و اكد بشارة انه “لن يحصل الشغور الرئاسي المتوقع بعد نهاية العهد، وهذا يتبلور بما يصب بمصلحة حزب الله وفق هذا الاستحقاق، و بالتالي هذه الحكومة المتوقعة قريباً ستحل مكان رئيس الجمهورية الغائب عنوانها “فخامة الفراغ”، و فخامة الفراغ هذه حتماً ستدير البلاد بانتظار حصول تسوية لانتخاب رئيساً للبلاد”.

و ختم بشارة “لا رئيس منتخب في المدى القريب، و حزب الله الضامن الاول للفراغ الرئاسي بما يخدم مصالحه، و الحكومة المرتقبة قبل نهاية العهد ستكون الاستحقاق البديل عن انتخاب رئيساً للبلاد”.