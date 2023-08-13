الأحد 26 محرم 1445 ﻫ - 13 أغسطس 2023 |
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أسعد درغام: القبول بفرنجية وارد جداً في هذه الحالة فقط!

منذ 4 دقائق
النائب أسعد درغام

النائب أسعد درغام

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كشف عضو تكتل لبنان القوي النائب “أسعد درغام” أنّ القبول برئيس تيار المردة “سليمان فرنجية” وارد جداً إذا وافق حزب الله بشروط التيار الثلاثة أي الصندوق الائتماني وبناء الدولة واللامركزية، مشيرًا الى أن التيار يطمح إلى اتفاق مع الحزب قبل أيلول.

وأوضح درغام في حديث للـ”mtv” أنّ التيار لن يقبل إلا بأن تكون اللامركزية الإدارية ماليةً أيضاً، لافتًا الى أن التيار لم يسمع رفضاً مبدئياً من الحزب على هذه النقطة و”ننتظر ملاحظاته على ورقتنا المكتوبة”.

الى ذلك، رأى درغام أنّ “الحوار مع الحزب بعد حادثة الكحالة لن يخسرنا مسيحياً فصحيح أن ما حصل مدان لكن نظرتنا وطنية”.

مضيفًا: “ما النفع اذا ربحنا بالمفرّق وخسرنا بالجملة على الصعيد الوطني”.

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