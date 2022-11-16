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أسعد درغام: المطلوب اجماع ليكون الرئيس توافقيًا.. وإلا!

منذ 13 ثانية
النائب أسعد درغام

النائب أسعد درغام

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أكّد النّائب أسعد درغام ألا برنامج واضحًا لزيارة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل إلى فرنسا للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون، مشيرًا إلى أن الزيارة قد تحصل قريبًا وهذا أمر طبيعي.

واعتبر درغام، في حديث لإذاعة “صوت كل لبنان”، أن الورقة البيضاء حق ديمقراطي وللتعبير عن ألا أحد لديه القدرة لإيصال رئيس للجمهورية بدون توافق بين الأفرقاء.
وقال درغام: “المطلوب اجماع ليكون الرئيس توافقيًا ويواجه التحديات وإلا فالفراغ سيطول”.

ورأى درغام أن اللقاء مع القوات اللبنانية ضرورة للتشاور والتوافق على مرشح لرئاسة الجمهورية، مضيفًا: “نحن منفتحون على أي حوار مع أي كان للوصول إلى انتخاب رئيس”.

وعن رفض نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أمس وصف باسيل ما جرى بالمهزلة، أوضح درغام أن باسيل أراد القول إن الكابيتال كونترول قد تأخر.

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