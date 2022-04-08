أسعد درغام: سأبقى نائبا… وتحالفنا مع حركة أمل مبني على تحالف مصالح انتخابية

أكد عضو تكتل لبنان القوي النائب أسعد درغام ان الانتخابات المقبلة ستعيده نائبا من جديد، مشيرا الى انه يرتكز على شعبيته والناس التي انتخبته، ووقوفه الى جانبهم وانسجامه معهم.

واعتبر درغام في حديث خاص لصوت بيروت انترناشونال وعبر برنامج “مع ديانا” انه سيحصل على ما يكفيه من الاصوات التفضيلية في دائرة عكار.

واشار الى انه ليس خائفا من مواجهة النائب هادي حبيش في الانتخابات، قائلا: من يتّكل على نفسه ومن كان الى جانب الناس بالرغم من كل الصعوبات التي مرت بها خلال هذه الاربع سنوات لا يخاف. ورأى درغام انه في جميع الاحزاب هناك أشخاصا يخرجون من الحزب واشخاصا تبقى، مضيفا ان المهم هو من يصل ويثابر ويستمر.

وفي سياق الحديث، لفت درغام الى انه من واجب النائب ان ينقل هموم الناس وان يكون الى جانبهم، مشددا على انه كنائب تابع هذا العمل. وقال: وعدت انشاء مستشفى عسكري في عكار ووفيت بوعدي. وشدد على ان علاقته بقيادة الجيش اللبناني ممتازة وهناك صداقة متينة مع قائد الجيش العماد جوزف عون.

أما عن آداء التيار الوطني الحر، قال درغام انه راض عن أداء حزبه، مشيرا الى انه دائما يعطي رأيه داخل الغرف المغلقة. ورأى ان القانون الانتخابي الحالي اي القانون النسبي يحتم على بعض الاحزاب وبعض الكتل والاشخاص ان تتحالف مع بعضها، لافتا الى انه لدينا الجرأة للقول ان التحالف مع الرئيس نبيه بري هو تحالف انتخابي، لان هذا النظام الانتخابي الموجود يحتم علينا ان يكون هناك تحالفات لجلب الحواصل، والكل مجبر على التحالفات. وتابع ان تحالفنا مع حركة أمل مبني على تحالف مصالح انتخابية وعندما تنتهي الانتخابات كل شخص يعود الى بيئته السياسية المنسجم معها.

وقال درغام اننا متّكلون على اصوات المسيحيين واصوات التيار الوطني الحر التي تضم اصواتا مسيحية وشيعية وسنية، كما واننا متكلين على لائحتنا لتأمين الحاصل الانتخابي.

قضائياً، اعتبر درغام انه اذا كانت القاضية غادة عون هدفها من كل ملفاتها القضائية، انتخابي وسياسي، فأنا ضدها، أما اذا كان هدفها من القضاء فهذا القضاء مقدس، مشيرا الى ان عمل القاضية عون كان يجب ان يبدأ من قبل.

وفي سياق الحوار ما بين النائب درغام ومنتسبين للاحزاب، لفت الى ان اكبر مستشفى يعم فيها الفساد في لبنان هي مستشفى موجودة في الجبل وهي “عين وزين”.

ورداً على احد المنتسبين لحزب القوات اللبنانية، قال درغام اذا لم يرشحني التيار الوطني الحر أبقى في منزلي لان لا احد غيره “بعبيلي” طموحاتي، مضيفا ان قناعاتي ومبادئي تنسجم مع التيار.

وتابع درغام حديثه، نحن ضد الايراني والسوري والاميريكي اذا تدخلوا في لبنان وهذا ما يفرقنا عن باقي الاحزاب. واعتبر ان القوات اللبنانية وحركة أمل “ثنائي بالخفي”.

وبالعودة الى موضوع القضاء، شدد درغام ان مسيرتنا كتيار وطني حر دائما الى جانب القضاء، مؤكدا انه مع القضاء بكل ما يفعله. واضاف ان امام الانهيارات والمشاكل التي حصلت ليس هناك رئيس في العالم يصمد كما صمد الرئيس عون.

واكد درغام اننا اليوم كتيار وطني حر نتحمل جزء من المسؤولية على قدر مشاركتنا في الحكم والقرارات التي اتخذناها، مضيفا اننا اخطأنا في مكان ما وكان بوسعنا ان ننجز اكثر في مكان آخر. واعتبر ان ما حصل في لبنان هو نتيجة سياسة مالية منذ ثلاثين سنة ونحن في بعض الاماكن كان علينا ان نأخذ قرارات أخرى، ونحن أخطأنا ولم نرتكب خطأ.

وبالعودة لموضوع الانتخابات النيابية المقبلة، شدد درغام على ان التيار الوطني الحر من اكثر الاحزاب التي تريد اجراء الانتخابات، لافتا الى ان كل العالم تعرف حجمها، وبعد انتهاء الانتخابات سيجلس الجميع مع بعض وهذا ما يميزنا في لبنان. وعن “تطيير” الانتخابات النيابية، اعتبر ان السفارات والممولين والجهات الخارجية والمستفدين منها في الداخل هي من يمكن ان تطيير الانتخابات النيابية. قال درغام ان نظامنا في لبنان “ميّت” وبحاجة لتغيير، وبرهن ان من خلاله لا نستطيع بناء دولة.

ختاما، توجه درغام لفئة الشباب قائلا: استمروا دائما نحو التغيير الافضل.