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أسعد نكد: اللامركزية الادارية هي الحل للكهرباء في لبنان

26 - أبريل - 2021
رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء زحلة أسعد نكد

رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء زحلة أسعد نكد

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نوه رئيس مجلس إدارة شركة كهرباء زحلة أسعد نكد إلى انه”من اليوم ولخمس سنوات إلى الأمام سنكون أمام فترة مؤقتة ريثما يتم إنشاء معامل الكهرباء والمطلوب هو تنظيم قطاع الكهرباء”.

وفي حديث لبرنامج “موقف مسؤول” مع الاعلامية ريبيكا ابي ناضر عبر أثير “صوت كل لبنان”، رأى نكد أن “اللامركزية الادارية هي الحل ليتمكن الناس من الحصول على كهرباء 24/24 فالمعامل الصغيرة في المناطق تسهل ادارتها كما تكون هناك إرادة لتحصيل الجباية فيها وتقليص الهدر”.

نكد الذي استغرب تبريرات المسؤولين حول صعوبة تأمين كهرباء لبنان لكهرباء 24/24، سأل “أين ذهبت كل هذه المليارات التي أعطيت لقطاع الكهرباء منذ 30 سنة لليوم والسرقة محتملة لكن الهدر وسوء الادارة هو الأكيد”.

وفي السياق، قال “ما بقى يخوفوا الناس انو ما بتجي الكهربا”، مذكرا انه “على أيام جدودنا في الستينات كانت هناك كهرباء 24/24 وكانت شركة كهرباء لبنان تربح من الانتاج وكان لدينا فائض جعلنا نمد سوريا بالكهرباء”.

وإذ لفت إلى أنه “هناك سياسيون متحمسون لفكرة اللامركزية على صعيد الكهرباء وانشاء معامل صغيرة في المناطق”، حث على “إقرار قانون يتيح لهذه الأفكار أن تبصر النور”.

وبرأي نكد، فإن “اعطاء الكهرباء ليس شيئا مستحيلا ومن أعطى زحلة يمكنه إعطاء كل لبنان وفاتورة الكهرباء يدفعها الناس في زحلة على اختلاف طوائفهم وهي منطقة اهلها فقراء لكنهم ملتزمون بالدفع ما يجعلها نموذجا يحتذى به لناحية الجباية، وهو نموذج يمكن تعميمه على بقية المناطق في لبنان”.

هذا ونوّه نكد إلى أنه “بدأنا بانتاج الطاقة الشمسية بقوة 4 ميغاواط وهي لا توفر وحسب بل ان الفائض يذهب للشبكة الكهربائية كما انه مشروع صديق للبيئة”.

وفي السياق، لفت الى انه “قلت للمسؤولين اعطوني 7 إلى 10 سنوات لنطور الفكرة بشكل اكبر فهي تحقق الاستقلالية في القطاع وتخفف التلوث”.

نكد الذي يخشى الفوضى بعد أشهر اذا استمر الوضع على حاله، طمأن إلى أنه “لن نتوقف عن اعطاء الكهرباء 24/24 الا اذا توقف المازوت نهائيا في لبنان وحينها لبنان كله سينطفئ ويتوقف عن العمل وليس فقط كهرباء زحلة”.

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