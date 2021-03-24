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أسماء الفائزين في المباراة المفتوحة لتعيين قضاة لدى ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية

24 - مارس - 2021
المحكمة الجعفرية

المحكمة الجعفرية

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أعلن ​مجلس القضاء الشرعي​ الأعلى في بيان، أسماء الفائزين في المباراة المفتوحة لتعيين قضاة شرعيين جعفريين لدى ملاك المحاكم الشرعية الجعفرية، وذلك بعد إجراء الامتحان الخطي بتاريخ 25/02/2021 في ​دار الفتوى​، والامتحان الشفهي بتاريخ 24/03/2021 في دار الفتوى.

وبعد تصحيح المسابقات المغلقة للمرشحين وفق الأصول، ثم فرزها وفض الأسماء ومطابقة وجمع العلامات استنادا إلى شروط المباراة المعلن عنها، فاز في المباراة كل من:

1- السيد حاتم أحمد شكر

2- السيد محمد علي صولي

3- الشيخ علي عبد الحسين نعمه

4- الشيخ عباس خليل شريف

5- الشيخ ​محمد حسين​ جلوس

6- السيد محسن ​أحمد شوقي الأمين​.

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