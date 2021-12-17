الجمعة 13 جمادى الأولى 1443 ﻫ - 17 ديسمبر 2021 |
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أسماك نافقة للبيع في الكرنتينا

منذ 4 ساعات
بلدية بيروت

بلدية بيروت

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أفادت دائرة العلاقات في بلدية بيروت في بيان، أنه “تنفيذاً للبلاغ الصادر عن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود الى مصالح بلدية بيروت المعنية بحملة سلامة الغذاء، بضرورة التشدد أثناء عمليات الكشف الدوري على القطاعات الغذائية لجهة ضمان جودة الأغذية وضبط المواد الفاسدة منها.

وفي اطار عملها الاستباقي للتأكد من نوعية وجودة المواد والاغذية الموجودة في الأسواق والمحال و مدى مطابقتها لمواصفات سلامة الغذاء لناحية عرض وبيع المنتج قبل استهلاكها من قبل المواطنين، قام مراقبو مصلحة المسالخ في بلدية بيروت وبمؤازرة من فوج حرس بيروت و امن الدولة، بجولة فجائية على سوق السمك في منطقة الكرنتينا، وبعد الكشف الذي قاموا به على جميع البسطات الموجودة داخل السوق واجراء عملية الفحص الحسي للأسماك المعروضة، تبين أنها مطابقة للمواصفات الصحية وهي صالحة للاستهلاك، باستثناء أحد الصناديق الذي يبلغ وزنه قرابة 10 كيلو غرام، والذي كانت تنبعث منه رائحة كريهة حيث عثر بداخله على كمية من الأسماك النافقة كانت معروضة و مجهزة للبيع، وبعد أن تم الاستحصال على البيانات المطلوبة لمتابعة التحقيقات مع المراجع المختصة بغية اتخاذ الاجراءات المناسبة بحق المخالفين، تم تلف الصندوق حفاظا على سلامة وصحة المواطنين”.

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