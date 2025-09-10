الأربعاء 18 ربيع الأول 1447 ﻫ - 10 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أشرف ريفي: استهداف قطر رسالة خطيرة تهدد الأمن الإقليمي برمّته

منذ 6 دقائق
آخر تحديث: 10 - سبتمبر - 2025 9:58 صباحًا
النائب اللواء أشرف ريفي

النائب اللواء أشرف ريفي

A A A
طباعة المقال

دان النائب اللواء أشرف ريفي في بيان “الغارة الإسرائيلية على الأراضي القطرية”، واعتبرها “خرقاً فاضحاً لكل القوانين والأعراف الدولية، وتعدياً صارخاً على سيادة دولة شقيقة وصديقة”.

وقال:”إن استهداف قطر ليس تصعيداً عابراً، بل رسالة خطيرة تهدد الأمن الإقليمي برمّته، وتكشف حجم الاستهتار الإسرائيلي تجاه المجتمع الدولي وقراراته. هذه الغارة تمثّل تجاوزاً لكل الخطوط الحمر، ومحاولة لجرّ المنطقة إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار. ولا ننسى الجهود الديبلوماسية والوساطات التي تقوم بها قطر منذ سنوات خدمةً للقضايا العربية وللسلام والأمن الدوليين”.

ختم:”أعلن كل التضامن مع قيادة دولة قطر وشعبها العزيز، وأؤكد أن أي اعتداء على قطر هو اعتداء على كل دولة عربية تلتزم الشرعية الدولية وخيار السلم. وأدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته لوضع حد للعدوان الإسرائيلي المتكرر، وصون الأمن والسلم الدوليين، والوقوف إلى جانب قطر التي أثبتت دورها الريادي في نصرة القضايا العربية”.

    المزيد من أخبار لبنان

    رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
    جعجع: قطر هي دولة اعتدال بامتياز
    النائب فادي كرم
    فادي كرم: على لبنان النأي بنفسه وحصر السلاح لتجنّب الانجرار إلى الحرب
    البابا ليو الرابع عشر
    البابا إلى لبنان برسالة صارمة: أنتم رسل سلام لا وقود حروب

    الأكثر قراءة

    وليد جنبلاط
    وليد جنبلاط: الآتي أعظم
    الانتفاخ - تعبيرية
    6 عادات بسيطة لمنع الانتفاخ بعد تناول الطعام
    علم لبنان ودول خليجية
    نظرة خليجية إيجابية للبنان.. سلاح حزب الله انتهى وقته