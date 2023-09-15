أشرف ريفي: الاستحقاقات في لبنان لم تتأخر إلاّ خلال وجود "السلاح الإيراني"

رأى النائب أشرف ريفي، أن “الطائفة السنّية تعيش وضعاً استثنائياً”، معتبراً أن “كلمة المفتي دريان أمس كانت معبّرة جدا”.

وقال ريفي في حديث لـ “الجديد”: “ما حدا ضدّ الحوار، ولكن نحن كفريق سياسي لن نذهب الى الحوار المشروط”.

وأوضح ريفي، أن “الدستور لا ينصّ على حوار يسبق جلسة انتخاب رئيس للجمهورية”، قائلاً: “ولو ما كان في 7 أيار ما كان في اتفاق الدوحة”.

ولفت، الى أنه “بالأمس طُويت صفحة جهاد أزعور وسليمان فرنجية”، مضيفاً “والأنسب لهذه المرحلة هو التوافق على قائد الجيش أو من يشبهه”.

وأشار ريفي، الى أن “الاستحقاقات في لبنان لم تتأخر، إلاّ في مرحلة وجود السلاح الإيراني، وهذا الأمر يلغي الهوية اللبنانية”.

وأضاف، “الكل يعرف أن المعتدي هو الإيراني، وكان من الطبيعي أن ندافع عن هويتنا”.

وختم ريفي، “في بلد تعددي كان من الغباء أن يأخذ “مكوّن لبناني” المكوّنات الأخرى الى المشروع الإيراني”.