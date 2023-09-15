الجمعة 30 صفر 1445 ﻫ - 15 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أشرف ريفي: الاستحقاقات في لبنان لم تتأخر إلاّ خلال وجود "السلاح الإيراني"

منذ دقيقة واحدة
أشرف ريفي

أشرف ريفي

A A A
طباعة المقال

رأى النائب أشرف ريفي، أن “الطائفة السنّية تعيش وضعاً استثنائياً”، معتبراً أن “كلمة المفتي دريان أمس كانت معبّرة جدا”.

وقال ريفي في حديث لـ “الجديد”: “ما حدا ضدّ الحوار، ولكن نحن كفريق سياسي لن نذهب الى الحوار المشروط”.

وأوضح ريفي، أن “الدستور لا ينصّ على حوار يسبق جلسة انتخاب رئيس للجمهورية”، قائلاً: “ولو ما كان في 7 أيار ما كان في اتفاق الدوحة”.

ولفت، الى أنه “بالأمس طُويت صفحة جهاد أزعور وسليمان فرنجية”، مضيفاً “والأنسب لهذه المرحلة هو التوافق على قائد الجيش أو من يشبهه”.

وأشار ريفي، الى أن “الاستحقاقات في لبنان لم تتأخر، إلاّ في مرحلة وجود السلاح الإيراني، وهذا الأمر يلغي الهوية اللبنانية”.

وأضاف، “الكل يعرف أن المعتدي هو الإيراني، وكان من الطبيعي أن ندافع عن هويتنا”.

وختم ريفي، “في بلد تعددي كان من الغباء أن يأخذ “مكوّن لبناني” المكوّنات الأخرى الى المشروع الإيراني”.

    المزيد من أخبار لبنان

    الوزير زياد مكاري
    وزير الإعلام: لبنان دولة غنية لكنها بحاجة إلى إدارة رشيدة
    صندوق النقد الدولي
    "الآفاق غير مستقرة".. صندوق النقد يرحب بسياسات المركزي الجديدة
    نقيب أصحاب مكاتب السفر والسياحة جان عبود
    عبود: أحداث عين الحلوة تؤثر سلباً على مجيء السياح

    الأكثر قراءة

    الشيخ حكمت الهجري
    حكمت الهجري.. أحد كبار مشايخ الدروز في السويداء يدعو للجهاد ضد مليشيات إيران
    غارات إسرائيلية على سوريا
    مرت فوق لبنان.. صواريخ إسرائيلية تستهدف مواقع عسكرية حساسة في سوريا
    حزب الله
    "قطبة مخفية" وراء مطار "حزب الله".. أنفاق وهنغارات وسماع تفجيرات؟!