أشرف ريفي: الحرية يجب أن تبقى مُصانة

صدر عن اللواء أشرف ريفي البيان الآتي: أستنكر بشدّة التهديد الذي تعرّض له الإعلامي وليد عبود، وأعتبر أن المسّ بالإعلاميين هو مسّ بحرية التعبير وبحق اللبنانيين في الإطلاع على الحقيقة.

أي محاولة لترهيب الإعلام أو كمّ الأفواه لن ترهبنا ولن تمرّ. ومن هنا، أدعو الأجهزة الأمنية والقضائية إلى التحرك الفوري وفتح تحقيقٍ شفاف يكشف الجهة التي تقف وراء هذا التهديد، ويضعها أمام المساءلة القانونية.

كما أؤكد أن التضامن مع عبود واجب وطني ومهني، وأن حماية الإعلاميين هي مسؤولية الدولة والمجتمع معاً، لأن الحرية هي آخر ما تبقى للبنانيين ويجب أن تبقى مُصانة.