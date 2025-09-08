الأثنين 16 ربيع الأول 1447 ﻫ - 8 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أشرف ريفي: الحرية يجب أن تبقى مُصانة

منذ 41 دقيقة
النائب أشرف ريفي

النائب أشرف ريفي

A A A
طباعة المقال

صدر عن اللواء أشرف ريفي البيان الآتي: أستنكر بشدّة التهديد الذي تعرّض له الإعلامي وليد عبود، وأعتبر أن المسّ بالإعلاميين هو مسّ بحرية التعبير وبحق اللبنانيين في الإطلاع على الحقيقة.

أي محاولة لترهيب الإعلام أو كمّ الأفواه لن ترهبنا ولن تمرّ. ومن هنا، أدعو الأجهزة الأمنية والقضائية إلى التحرك الفوري وفتح تحقيقٍ شفاف يكشف الجهة التي تقف وراء هذا التهديد، ويضعها أمام المساءلة القانونية.

كما أؤكد أن التضامن مع عبود واجب وطني ومهني، وأن حماية الإعلاميين هي مسؤولية الدولة والمجتمع معاً، لأن الحرية هي آخر ما تبقى للبنانيين ويجب أن تبقى مُصانة.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزير المالية ياسين جابر
    وزير المالية: العمل جاد لإنجاز قانون الفجوة المالية
    الرئيس عون في قصر بعبدا، رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي
    الرئيس عون: لبنان ينادي بموقف عربي واحد
    رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام في السراي الكبير مع رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي على رأس وفد من البرلمان العربي
    الرئيس سلام: الحكومة ماضية في تنفيذ قراراتها لجهة حصرية السلاح

    الأكثر قراءة

    المدير العام للجمارك يجرّ لبنان الى العتمة بإيعاز عوني
    عناصر من مكتب مكافحة المخدرات
    مرحلة "اللا دولة" في لبنان ولت.. الدولة تعلن الحرب على الكبتاغون
    شعار الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA) والعلم الإيراني. رويترز
    تقرير دولي يفضح النووي الإيراني.. طهران توقع مصيرها الأسود بيدها!