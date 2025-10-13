الأثنين 21 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 13 أكتوبر 2025 |
أشرف ريفي: السجون على أبواب الإنفجار!

منذ 41 دقيقة
النائب أشرف ريفي

جدد النائب اللواء اشرف ريفي في بيان، من “واقع خطير يتمثل بالإكتظاظ الكبير في السجون اللبنانية، ولا سيما في سجن رومية الذي تحول من قنبلة موقوتة إلى قنبلة تهدد الإستقرار الأمني والإجتماعي”.

وقال: “إن تجاهل هذا الملف لم يعد مقبولا، أدعو الحكومة وكافة المسؤولين المعنيين إلى تحمّل مسؤولياتهم عبر تطبيق المادة 108 من قانون العقوبات، وعبر تخفيض السنة السجنية إلى ستة أشهر تخفيفا للإزدحام غير الطبيعي وللضغط القائم، وكذلك عبر استبدال حكم المؤبد بـ ٢٠ سنة سجنية وحكم الإعدام ب ٢٥ سنة سجنية”.

وتابع: “السجون على أبواب الإنفجار وأنا أعني ذلك، وقد أُعذِر من أنذر. أللهم إشهد، إني قد نبهت وأبلغت”.

